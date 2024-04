(Di martedì 16 aprile 2024) Nelle scorse ore,ha annunciato uno showcase diin programma per, 17: scopriamo insieme orario, durata e facciamo qualche speculazione Avevamo fame di nuovi eventi a tema videogiochi, e finalmente qualcosa sembra iniziare a muoversi. Dopo aver smentito la sua presenza alla prossima Gamescom a Colonia,torna sotto i riflettori e annuncia un, in programma per, 17. Lo showcase avrà una durata di circa 20 minuti, e sarà, molto probabilmente, una carrellata di trailer di giochi in uscita, o non ancora annunciati, che vedremo nei prossimi mesi. L’è per, 17 ...

Nintendo Indie World Aprile 2024: nuovo appuntamento per domani, ecco l’orario! - Nintendo ha annunciato uno showcase di Indie World in programma per domani, 17 aprile: scopriamo insieme orario e durata.tuttotek

Nintendo Switch Fans Should Keep an Eye On April 17 - Nintendo fans have much to look forward to as some big announcements are coming for the Nintendo Switch family of consoles on April 17th.gamerant

Nintendo Indie World Showcase scheduled for April 17th - Nintendo has announced that it will be having an Indie World Showcase tomorrow, April 17th, and it will last approximately 20 minutes. The showcase will ...thesixthaxis