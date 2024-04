Nintendo Indie World | annunciata a sorpresa la conferenza | ecco quando

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 16 aprile 2024)ha inaspettatamente annunciato un nuovo, l’evento dedicato ai videogiochi indipendenti che arriveranno presto su Switch. Lo showcase si terrà domani 17 aprile alle ore 16:00 e sarà possibile seguirlo su Youtube. Per i fan dei videogiochi, l’evento sarà imperdibile. Ilè uno showcase videoludico dedicato ai giochi first-party o third-party a budget ridotto, quindi generalmente realizzati da pochissime persone, senza l’ausilio economico di un editore. Se aspettate titoli come Super Mario, Zelda o Pokémon, rimarrete delusi. Nonostante ciò, molto spesso in questi eventi è possibile trovare delle vere sorprese che sapranno stupirvi. L’ultimofu a novembre e vennero aggiunti al ...