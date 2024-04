Nike ha fatto delle scarpe con l'errore 404 al posto del suo logo. Sono le Nike Air Force 1 Low “404 Error”

Nike vuole le atlete Usa in mutande a Parigi, per il Guardian “sono divise soft porno” - Polemica sulle divise femminili dell'atletica leggera: "Gli uomini possono concentrarsi sulle prestazioni, le donne sulla ceretta inguinale" ...ilnapolista

Olimpiadi, polemica per il body della Nike. Le atlete: “Accentua l’attenzione sul pube”, “così dobbiamo stare attente a non scoprirci” - Più che pensare a correre e saltare, “dobbiamo stare attente a non scoprire il sesso”. In poche parole la campionessa del salto in lungo Tara Davis-Woodhall ha sintetizzato il disagio che molte atlete ...ilfattoquotidiano

"Patriarcale, esalta il pube". Rivolta contro la divisa Nike delle Olimpiadi - Forti critiche alla Nike da parte di alcune atlete americane sull'outfit delle prossime Olimpiadi di Parigi considerato troppo succinto. "Costume nato da forze patriarcali" ...ilgiornale