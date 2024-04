Niente scorta per il principe Harry e Meghan | la giustizia inglese è irremovibile | “Deve ricevere un grado di protezione diversa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024)si metta il cuore in pace: le scelte radicali hanno delle conseguenze e la sua decisione di lasciare la corona per vivere in California ha comportato la perdita dellaa spese del governo. Le regole sono regole e chi non fa parte dei membri attivi che lavorano per la family realerinunciare a diritti l, non più acquisiti, come quello alla sicurezza pagata dai contribuenti. La scommessa diche aveva mandato in tribunale il governo è persa, la cortelo scorso febbraio aveva già stabilito che la sua causa contro il ministero dell’Interno era perduta e che qualora avesse fatto ritorno nel suo Paese si sarebbe dovuto pagare ladi tasca propria. La novità di questa settimana è che ora il sistema giudiziario britannico ha chiuso ...