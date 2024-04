Nicolas trovato morto in auto dal papà | aveva 29 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Una tragedia quella avvenuta a Caorle, Venezia:Ridolfo, originario di San Stino di Livenza, è statoagonizzante sotto casa dal padre. Si è spento pochi minuti dopo, a soli 29. Il giovane èin ospedale a Portogruaro, dove è arrivato in condizioni disperate. A lanciare l’allarme il padre. Vediamo insieme cosa è successo e cosa ha causato la morte improvvisa di. La tragica scoperta Come anticipato, il giovane è statoincosciente dal padre in, dove era stato lasciato pochi minuti solo in macchina mentre l’uomo entrava in casa. Preoccupato dal ritardo del figlio, l’uomo è tornato indietro per trovare il figlio agonizzante. Nonostante l’immediato allarme al 118, gli sforzi per salvarlo sono risultati inutili. ...