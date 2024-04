Netanyahu | determinati a vincere ovunque

(Di martedì 16 aprile 2024) 13.00 Gaza "fa parte di un sistema più grande. Siamolì e a difenderci in tutte le arene.C'è l'Iran dietro Hamas, dietro Hezbollah, dietro gli altri". Così il premier israeliano, incontrando le nuove reclute dell'esercito. "Gli obiettivi sono tre: eliminare Hamas, riavere i rapiti e garantirci che Gaza non sia più una minaccia", ha sottolineato. Ieri, a proposito della risposta israeliana a Teheran, aveva detto che una reazione ci sarà,ma l'Iran dovrà aspettare "nervosamente,senza sapere quando"

Israele-Iran, Gallant agli Usa: “Non c’è scelta se non rispondere”. Netanyahu: “Lo faremo con saggezza e non di pancia” - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha respinto la richiesta di colloquio di diversi leader stranieri che volevano convincerlo a non reagire all’attacco dell’Iran. Lo riferiscono i media ...ilfattoquotidiano

Israele e risposta a Iran: "Non c'è altra scelta". Netanyahu: "Saremo saggi" - Israele risponderà presto all'attacco iraniano, forse già oggi. E' quanto scrive il Wall Street Journal, che cita fonti americane e occidentali, che esprimono tuttavia l'auspicio che questo non ...adnkronos

Attacco Iran a Israele, “Tel Aviv valuta raid su Teheran o attacco informatico” - Il gabinetto di guerra, composto da Benjamin Netanyahu, dal ministro della Difesa Yoav Gallant, dall’ex ministro della Difesa Benny Gantz e da diversi altri consulenti, si era già riunito ieri sera.telemia