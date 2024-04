"Nessuna intossicazione alimentare imputabile alla mia attività"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) "Gli operatori dell’Asl Toscana Centro, in via informale, mi hanno detto che, lo scorso 5 aprile, i clienti del mio albergo sono stati colpiti da Norovirus, la forma virale che causa la gastroenterite e non si è trattato di un’mia". Nicola Guelfi, titolare del Grand Hotel Nizza et Suisse, una struttura ricettiva con molti anni di storia alle spalle, è stato colpito in modo duro dai fatti delle ultime settimane. Adesso, in attesa di una conferma ufficiale dell’Asl Toscana Centro, Guelfi precisa: "Gli operatori dell’Asl Toscana Centro – prosegue Guelfi – mi hanno spiegato di non aver trovato gli agenti patogeni che cercavano nei campioni raccolti nel mio hotel. Tra le feci degli studenti, è stato invece trovato il Norovirus, quello che causa la ...