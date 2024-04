Nell' incidente sull' autostrada A14 tra Molfetta e Bitonto un morto e un ferito | tratto chiuso e lunghe code

È morto questa mattina il 75enne di Campagna , in provincia di Salerno, Cosimo Filantropia. L’uomo – ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia – era rimasto gravemente ferito ... (ilfattoquotidiano)

Non ce l'ha fatta Cosimo Filantropia , il pensionato di 75 anni di Campagna, coinvolto nel tragico incidente sulla strada statale in cui hanno perso la vita i due Carabinieri pugliesi Francesco ... (ilgiornaleditalia)

Campagna, carabinieri uccisi: dopo una lunga agonia, muore anche il pensionato 75enne Cosimo Filantropia. La Procura dispone autopsia - Hanno sperato fino all’ultimo istante che si riprendesse, non hanno mai creduto che il loro Cosimo potesse non farcela. Ma, alle 5.40 di ieri hanno dovuto arrendersi: Cosimo ...ilmattino

Villa San Pietro: schiacciato dal suo escavatore, 55enne in gravi condizioni - Grave incidente sul lavoro ieri sera Nelle campagne di Villa San Pietro. Nella zona di Su Paraxiu un escavatore si è ribaltato e un 55enne è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i soccorrit ...unionesarda

Auto contro moto in viale Cavour. Centauro ferito - Motociclista ferito in incidente a Ferrara: scontro con auto su viale Cavour. Soccorsi immediati, condizioni non gravi. Polizia indaga sulle cause.ilrestodelcarlino