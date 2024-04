Nella mente di Elon Musk - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 aprile 2024) L'editoriale del direttore «EI loco», il matto, Javier Milei, dopo aver conquistato la presidenza dell'Argenti-na, sorprendendo quanti ritenevano che la campagna a colpi di motosega fosse solo folklore, sta mettendo in pratica le sue idee turbo-liberiste, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di contenere l'iperinflazione. Tra le proposte avanzate dall'economista con la zazzera ribelle, c'è anche la vendita ai privati dei penitenziari. Pensiero-olare Per molti è un Leonardo da Vinci che sta costruendo il futuro a forza di idee geniali. Per altrettanti è un reazionario, trumpiano, addirittura pericoloso. Di sicuro il suo approccio divide. Così, il «visionario» e scandalosoè al centro dei giochi mondiali ed è sempre più presentenostra vita quotidiana. Viaggio intorno al protagonista del momento. Chi di scandalo ...