"Nel tiro a segno si vince con la testa"

(Di martedì 16 aprile 2024) Il cingolano Tommaso Maria Mosconi è campione italiano di, categoria Allievi. Frequenta con noi la seconda media. Lo abbiamo intervistato. Da quanto tempo pratica questa disciplina? "Sono due anni, ho iniziato quando ne avevo 10". Come mai ha scelto questa attività sportiva? "Mio nonno Alfio è un cacciatore e, stando con lui, ho cominciato a familiarizzare con le armi fin da bambino". Qual è il percorso da seguire? "Si inizia con il fucile ad aria compressa. Fino a 16 anni gare e allenamenti sono soltanto con questo tipo di arma. Poi si può passare al fucile a fuoco, con munizioni a palla, calibro 22". Quanto e dove si allena? "Mi alleno tre volte alla settimana a Jesi in uno degli impianti più rinomati d’Italia perché, per la carabina, vanta l’allenatore della Nazionale italiana dia ...