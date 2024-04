NEGRAMARO escono il 19 aprile con LUNA PIENA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024), tornano con “”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 19. Annunciano il live negli stadi di Napoli, Udine, Milano, Messina e Bari dal 15 giugno. Andiamo a saperne di più. “” è il nuovo singolo ditornano con un nuovo singolo: “” sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 19. Il brano, prodotto da Simonetta e Giuliano Sangiorgi, è un ritorno alle grandi hit cariche di energia, freschezza e voglia di ballare. La band, dopo la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Ricominciamo Tutto”, è stata a Berlino nel mese di marzo, per registrare il nuovo album negli Hansa ...