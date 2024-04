N' Dicka | Malan | Episodi frequenti | chiarezza Burioni | Irresponsabile

(Di martedì 16 aprile 2024) Il malore di cui è rimasto vittima in campo il giocatore della Roma Evan N'sul campo di Udine, per fortuna senza conseguenze, ha innescato anche una polemica. Nata da un commento pubblicato su X dal senatore di FdI Lucio: «Questisono troppoe va fattasulle dimensioni numeriche e sulle cause». Una frase commentata da molti no-vax, che - si sa - associano questo tipo di situazioni proprio alla vaccinazione contro il Covid. È così intervenuto il virologo Roberto. Il quale, riferendosi al post di, ha scritto a sua volta di «opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il Paese. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può tollerare un simile comportamento». ...

