Nba Play-In 2024 | New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers stanotte in tv | canale | orario e streaming

(Di martedì 16 aprile 2024) Nella notte tra martedì 16 aprile e mercoledì 17 aprile, a partire dalle 0re 01:30, i Newe i Lossi sfideranno in occasione del-in della Western Conference, che determinerà le ultime due qualificate aioff. La settima e l’ottava in classifica al termine della regular season si affrontano in uno scontro diretto: chi vince si aggiudica la posizione di testa di serie numero 7, chi perde invece dovrà vedersela con la vincente tra la nona e la decima classificata (in questo caso Sacramento Kings o Golden State Warriors) per conquistare l’ottavo slot. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in Italia su Sky Sport NBA, oltre che insu NOW e Sky Go. Previste anche delle repliche nella giornata di mercoledì 17 aprile ...

Va oggi in scena l’ ultima giornata della regular season Nba 2023 /24. Tutte e 30 le squadre saranno impegnate in due fasce orarie: alle 19.00 ora italiana le sette gare sul parquet di squadre della ... (sportface)

NBA, Kings-Warriors: come vederla in diretta streaming - La vincente affronterà la perdente dell'altra sfida dei Play-in NBA a ovest tra Pelicans e Lakers per l'accesso alla post-season.punto-informatico

