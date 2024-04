Naufrago si scaglia contro la produzione de L’Isola dei Famosi 2024 dopo una prova

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 aprile 2024) Undedeisi è mostrato scuro in volto e molto arrabbiatociò che è successo durante la puntata di lunedì 15 aprile. Infatti, unache ha causato l’infortunio di Marina Suma non è stata digerita da un concorrente, che ha riservato parole piuttosto severe e dure nei confronti dellae di Vladimir Luxuria. La conduttrice è rimasta sorpresa da questo rimprovero, così che hato a giustificarsi per quanto ha potuto. Non sono mancate le critiche dei telespettatori.dei: concorrente critica il reality Durante le nomination Pietro Fanelli ha voluto sfogarsi con Vladimir Luxuria incolpando lei e la ...