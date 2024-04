(Di martedì 16 aprile 2024) "Oggi siamo più uniti che mai e pronti a portare avanti questa esperienza bellissima dando continuità amministrativa alla nostra". Si conclude così il documento congiunto firmato da settea sostegno del sindaco Giorgio Del Ghingaro, che risotto il tetto di “Casa Viareggio“ – "un nuovo soggetto politico" che proprio con la sottoscrizione del documento "inizia a muovere i primi passi" – mirano all’obiettivo 2026, l’annoprossime Amministrative. E al tempo stesso, con la stessa chiosa, si intende evidentemente mettere a tacere tutte quelle voci di crisi e mal di pancia interni alla maggioranza che in queste settimane hanno attraversato i corridoi del Comune e le vie. Alla riunione, convocata all’Ittibar del Nuovo Mercato ...

Formia – “Casamonica – Come nasce e si afferma un potere criminale” (Solferino, Melampo) è il titolo del libro di Ilaria Meli che sarà ospite di un incontro a Formia in programma per il prossimo ... (temporeale.info)

E’ stato inaugurata ieri, al civico 51 di via Portisano a Faenza, la sede di ‘ Casaviva ’, l’agenzia per la casa della Romagna Faentina. Non un’agenzia immobiliare, ma un progetto di paternariato ... (ilrestodelcarlino)

Con l’alleanza fra due storiche realtà milanesi del mutualismo cooperativo nasce un gruppo con un patrimonio di circa 3.500 alloggi tra indivisa e affitto e una “pipeline” di operazioni future per ... (ilgiorno)

Nasce ’Casa Viareggio’. Patto delle liste civiche per il futuro della città: "Ora più unite che mai" - Ieri la riunione con gli assessori e i capolista in vista delle elezioni. Un progetto di civismo puro, "ma aperto anche ad altre realtà politiche". "L’obiettivo per il 2026 è dare continuità all’esper ...lanazione

Nasce l’Inner Wheel Club: "Azioni concrete in città" - Cerimonia ufficiale all’ex Casa del Boia alla presenza della presidente nazionale. Diciannove le socie per la neo nata sezione lucchese dell’associazione.lanazione

Purezza sofisticata ’Echi dal mondo’ per Armani/Casa - Per il secondo anno consecutivo Giorgio Armani, in occasione del Salone del Mobile 2024, fa ancora un bel regalo ...quotidiano