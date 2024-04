Napoli | torna Kim? Il piano di De Laurentiis

(Di martedì 16 aprile 2024) Tante cose non sono andate in casaquest`anno. E il difetto principale sta nel reparto arretrato, con una difesa che subisce veramente...

Pizza Village , a Napoli dal 14 al 23 giugno presso la Mostra d’Oltremare . A settembre la kermesse sarà a Milano e in una importante capitale europea per promuove l’immagine partenopea oltre i ... (2anews)

Giovanni Manna è pronto a creare il nuovo Napoli . Il club azzurro dovrà accogliere i calciatori che rientreranno dai prestiti al termine della stagione. In casa Napoli sono in corso le dovute ... (spazionapoli)

Il Mattino - Pazza idea Napoli: riportare Min-jae Kim in azzurro! Il piano per convincere il Bayern - Pazza idea Napoli: riportare in azzurro Min-jae Kim. A svelare questo clamoroso piano di calciomercato è l'edizione odierna de Il Mattino che svela come il difensore della Corea del Sud, attualmente i ...msn

Gazzetta – Meret in bilico, nel frattempo torna Caprile - La situazione di Alex Meret al Napoli sembra destinata a un potenziale cambiamento, secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.mondonapoli