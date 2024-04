Napoli | sul delitto di Mergellina parla l?amico della vittima | «Ho visto morire Checco»

Una Rissa è scoppiata a bordo di un aereo all’aeroporto di Capodichino, a Napoli, poco prima della partenza per Ibiza. Protagoniste due donne , ma non è chiaro il motivo del litigio. Un passeggero ha ... (tpi)

Napoli, nuovo boom di presenze tra 25 aprile e 1° maggio: «Previsti 400mila turisti» - Tra ponti festivi e kermesse sportive, il trend del turismo a Napoli è in uno stato di crescita inesorabile. Il boom è senza precedenti e i numeri dell’incoming sono ...ilmattino

Napoli, la «Fontana degli Incanti» ritrova i leoni dimenticati al Maschio Angioino - Quando hanno individuato quelle statue di quattro leoni accucciati, in un deposito di Napoli in fondo alle segrete del Maschio Angioino, gli esperti del Comune non avevano idea ...ilmattino

Le foto del concerto di Mahmood ad Amsterdam - Mahmood si è esibito al Paradiso di Amsterdam, uno dei club storici della città olandese, nell'ambito del suo tour europeo.youmedia.fanpage