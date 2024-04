Napoli San Lorenzo | Carabinieri arrestano pusher

(Di martedì 16 aprile 2024), San, mentre cedeva dello stupefacente a tre clienti Anel quartiere Sandel nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per spaccio di droga un 29enne originario del Marocco già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato l’uomo a via Santa Caterina a Formiello mentre cedeva dello stupefacente a tre clienti. Il 29enne è stato perquisito e trovato in possesso di 139 euro ritenuti provento del reato.Trovate, inoltre, 9 dosi di crack. Lo stupefacente era nascosto tra le intercapedini dei muri che ilprendeva di volta in volta a seconda della richiesta.L’arrestato è in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, ...

