Napoli | rivoluzione Manna in stile Juve | da Conte ad Allegri | fino ad Under-23 e Gasperini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 - Da una stagione quasi dichiaratamente non programmata e vissuta solo sulle ali dell'entusiasmo dello scudetto, prima di scoprire che il vento sarebbe ben presto cambiato, lasciando ilin balia di onde avverse destinate a diventare una bufera, a un piano quinquennale per ricostruire dalle fondamenta il club: difficile immaginarsi un mea culpa a mezzo stampa di Aurelio De Laurentiis, ben più presente mediaticamente quando c'è da raccogliere lodi ed encomi, ma il lavoro a fari spenti per rigenerare la sua creatura dopo un'annata da dimenticare sembra promettente. Si parte dai quadri dirigenziali, dove sparirà Mauro Meluso, figura per la verità già piuttosto eterea, e comparirà Giovanni, che a sua volta intanto si sta eclissando dal pianetantus, oggi più vicino che mai nonostante ...