Napoli | l’erede di Osimhen? Parla Bruno Satin

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 aprile 2024) A Radio Kiss Kissè intervenuto, ex agente di Kalidou Koulibaly e procuratore di Gendrey del Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni. “Per ilsostituirenon sarà facile ma David è un calciatore che sta facendo molto bene in Francia, nel Lille che sta giocando bene dopo un inizio difficile. Da gennaio sta facendo gol a raffica, ma funziona anche bene la squadra. Lui ha segnato sia in campionato che in Europa, ed è in un periodo straordinario”. Il prossimo nuovo numero 9 del…? “Lui è un ragazzo tranquillo, non è molto alto ma è potente e veloce quindi riesce a tenere il passo in un campionato molto fisico. Lui calciatore top, ma giocare in Italia è comunque molto difficile, ed ha le caratteristiche per giocare in questo ...