Napoli | De Canio | “Scelta della società se cambiare o mantenersi”

(Di martedì 16 aprile 2024) Gigi De, ex allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Nel corso di Radio Goal ha parlatostagione negativa del. Per l’ex tecnico sicuramente i cambi tecnici hanno inciso, ma sono gli uomini in campo che fanno la partita. Di seguito le sue dichiarazioni alla radio partenopea. De: “Non c’entra nulla il modulo nei risultati dei“ Così Gigi Dea Kiss Kiss: “Non c’entra nulla il modulo nei risultati dei, né quelli odierni né quelli passati. C’entra l’approccio e i concetti da applicare al calcio, che i vari allenatori hanno portato. La bellezza del calcio e di una partita è direttamente proporzionale agli interpreti che sono ...

