Napoli | allenamento personalizzato per Olivera e Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024)al lavoro questa mattina in vista del match di campionato in programma sabato allo stadio Castellani contro l’Empoli. La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto.ha svoltoin campo, mentreha fattoin palestra. Terapie infine per Contini. SportFace.