Nadal convince al rientro | lascia solo 5 game a Barcellona ad un buon Flavio Cobolli

(Di martedì 16 aprile 2024) Rafaelè rientrato alla sua maniera sulla terra battuta dell’ATP 500 di. Il maiorchino battecon un netto 6-2, 6-3 in un’ora e venticinque minuti di gioco: una versione giànte dell’ex numero 1 del mondo che domani avrà un test probante come la testa di serie numero 4 Alex de Minaur, e probabilmente avremo delle indicazioni ancora superiori sul suo stato attuale.viene accolto da un boato assordante del campo a lui dedicato e, specie nei primi, l’emozione è palpabile anche per, visto il palcoscenico e l’avversario che ha di fronte. Primiche sono una sorta di assestamento anche per il maiorchino che, minuto dopo minuto, sembra grattare via un po’ di ruggine dal suo tennis. ...

