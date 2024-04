Nadal-Cobolli oggi | Atp Barcellona 2024 | dove vederla in diretta

(Di martedì 16 aprile 2024) Appuntamento da non perdere, martedì 16 aprile, per gli appassionati di tennis. Rafa, dopo 3 mesi di assenza dai campi per un problema alla gamba, che l'aveva costretto a saltare buona parte della stagione 2023, torna finalmente in campo sulla sua amata terra rossa, esordendo all'Atp...

Rafael Nadal: "Problema addominale Non avevo voglia di parlarne" - "Perché non hai parlato prima del tuo problema addominale Non devo nascondere nulla. Perché parlarne di più.. non ne avevo voglia" . Tra i numerosi problemi fisici che hanno impedito a Rafael Nadal ...tennisworlditalia

ATP e WTA, gli italiani in campo martedì 16 aprile: Cobolli affronta Nadal! - Il piatto forte sarà però il ritorno in campo di Rafa Nadal che affronterà il nostro Flavio Cobolli. Per quanto riguarda il femminile, ci sarà il derby tra Jasmine Paolini e Sara Errani: compagne di ...tennisitaliano

ATP Barcellona, Cobolli si prepara a Nadal: “Sono cresciuto vedendolo giocare, non parto battuto” - R: No, con Rafa e con Nole non ci ho mai giocato in carriera, e con Rafa non ci ho mai neanche palleggiato, si vede che all’epoca quando veniva al Foro ero troppo scarso per fargli da sparring partner ...ubitennis