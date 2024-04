Musk licenzia in Europa | Tesla taglia 3000 posti in Germania

sono oltre 14.000 i lavoratori che hanno dovuto dire addio all'azienda di automobili elettriche. Per il CEO si tratta di un modo per ridurre i costi. La casa automobilistica ha visto ridurre le ... (fanpage)

Nuova grana per Elon Musk dopo l’attacco e i danni (a nove cifre) allo stabilimento Tesla in Germania. Quattro ex alti dirigenti del social network Twitter hanno fatto causa a Elon Musk in ... (ilfattoquotidiano)