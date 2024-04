Musetti-Carballes Baena in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Lorenzose la vedrà contro Robertonel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Dopo un buon torneo nel Principato di Monaco, il tennista carrarino fa il suo esordio in Catalogna e – almeno sulla carta – non sarà un debutto facile.ha vinto facilmente contro il lucky loser Grenier al primo turno ed è reduce dalla finale persa a Marrakech per mano di Matteo Berrettini. Giocatore esperto, che sul rosso è cliente sempre ostico. Ovviamente il talento è dalla parte di Lorenzo, che parte comunque favorito per conquistare un posto agli ottavi di finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in ...