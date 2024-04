’Muoviti’ di Giuliano Gabriele Perché vivere è un istante e c’est finí

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Buongiorno, Numero! Il giorno che mi dirai da dove arrivo non me ne importerà, io sopravvivo, il giorno che mi dirai che sono solo ti risponderò, io sto bene! Il giorno che mi dirai cosa combino non ti ascolterò, sai non mi fido, il giorno che mi dirai dei miei peccati ti saluterò, noi siamo uguali! Sono un espresso filtrato male, sono un numero, meno di zero, un debito, inconsapevolmente libero e passo il tempo a parlare, parlare, parlare male e passo il tempo a parlare, parlare, parlare bene e passo il tempo a parlare, parlare e non capire… Muoviti! muoviti! oufini. Libero! liberi! oufini. Melodie ou sa bouge, muoviti! muoviti! …è unet. Nuovo singolo, nuovo videoclip (girato dal videomaker francese Jules Lahana) online, per dare evidenza a ...