Muore per infarto fulminante a 27 anni La tragedia mentre era in un ristorante con amici

(Di martedì 16 aprile 2024) Si torvava conin undi Atripalda, in provincia di Avellino. Jonathan Napolitano, 27, abitante a Mugnano del Cardinale, stava trascorrendo una serata tranquilla quando all’improvviso, intorno alle 23.30, si è sentito male e si è accasciato a terra. Glihanno subito cercato di aiutarlo e hanno chiamato i soccorsi che, dopo aver tentato una manovra di rianimazione, preso atto della gravità della situazione hanno immediatamente portato il ragazzo all’ospedale Moscati di Avellino. Ma per Jonathan, purtroppo, non c’era già più niente da fare. Il giovane è stato colto da uned è deceduto in un breve lasso di tempo. (continua dopo la foto) La Procura di Avellino, per accertare la dinamica di quanto accaduto, ha aperto un’inchiesta. Un atto ...

