Muore calciatore a 26 anni Dal malore in campo alla corsa in ospedale Aperta un’inchiesta

(Di martedì 16 aprile 2024) di Pietro Mecarozzi C’è chi piange e chi trema, nonostante i quasi 30 gradi di Firenze. C’è chi guarda fisso nel vuoto, sussurrando parole sconnesse, cercando conforto negli abbracci. All’di Careggi si sentono solo le urla della madre di Mattia Giani e i pugni di rabbia del padre, sferrati sulla porta della stanza dove il corpo del figlio 26enne giace senza vita. Mattia è morto ieri mattina dopo aver lottato fino all’ultimo, come ha sempre fatto anche suldi gioco. Domenica, a Campi Bisenzio, si era accasciato a terra al 15° minuto del primo tempo della partita di Eccellenza, Lanciotto Campi-Castelfiorentino (squadra, quest’ultima, per cui indossava la maglia numero 7). Dopo un’azione conclusa con un bel tiro in porta, Giani – originario di Ponte a Egola, vicino San Miniato – ha mosso tre passi indietro, una mano sul cuore e l’altra ...

