MotoGp | Domenicali | “Marquez si è messo in gioco Concessioni? Corriamo con handicap”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Bologna, 16 aprile 2024 - Ci ha provato Marca vincere per l’ottava volta a Austin, ma l’anteriore della sua Ducati 2023 lo ha mollato sul più bello, quando stava producendo lo sforzo maggiore per cercare di conquistare il suo primo gran premio con Borgo Panigale e il Team Gresini. Di sicuro, Ducati ha ridato competitività e aggressività all’otto volte campione del mondo e, nonostante le due recenti cadute, per ora il bilancio è positivo.si è preso un rischio nella sua carriera e l’amministratore delegato di Ducati, Claudio, ne è consapevole, ma alla fine c’è modo di lavorare su un binomio che può regalare soddisfazioni. Poi c’è la lotta con gli altri marchi, e quisi è tolto qualche sassolino dalla scarpa.: “con un ...