Morti sul lavoro | non si ferma la strage

(Di martedì 16 aprile 2024) 21.25 Incidente mortale sulin un cantiere di Asola, nel Mantovano. Un operaio di 55 anni è caduto da un edificio in ristrutturazione, da un'altezza di circa 4 metri.Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nel Casertano non ce l'ha fatta l'operaio 53enne, rimasto impigliato l'11 aprile scorso nei rulli di scorrimento di una ribobinatrice, mentre effettuava lavori di manutenzione. L'incidente gli avrebbe provocato ferite fatali.