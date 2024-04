Morte Mattia Giani | la rabbia del padre

(Di martedì 16 aprile 2024) Il calciatore si è spento a soli 26 anni Un malore in campo e il cuore e la vita di, di 26 anni si è fermata. Il calciatore è venuto a mancare mentre era in corso la partita del campionato di Eccellenza toscana tra Lanciotto e Castelfiorentino United a Campi Bisenzio (Firenze). L’attaccante è stato poi trasportato all’ospedale Careggi dopo un primo intervento del massaggiatore del Castelfiorentino del 118 a cui è seguito il trasporto disperato in ospedale. Non ci sarebbe stata però, stando alle prime ricostruzioni, una ambulanza fuori dallo stadio. IldiSavi, Sandro ha così parlato a Corriere della Sera. “Siamo distrutti ma ora vogliamo la verità: presenteremo una querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio. Come è morto? È quello che vogliamo sapere. ...

Castelfiorentino (Firenze), 16 aprile 2024 – Ma il medico era presente? Era a bordo campo, come dichiarato dal Lanciotto Campi? C’era ma è venuto alla partita a titolo personale e non chiamato in ... (lanazione)

"Nessuno sapeva usare il defibrillatore". Così il calciatore è morto a 26 anni - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla Morte di Mattia Giani, calciatore dilettante di 26 anni accasciatosi durante una partita di calcio a Campi Bisenzio (Firenze). Il ...ilgiornale

Calcio in lutto per la Morte di Mattia Giani. Disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare del weekend - Calcio in lutto per la Morte di Mattia Giani. Disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare del weekend - picenotime.it - IT ...picenotime

