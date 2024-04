Morte Giani | il padre denuncia | «Neanche un medico presente…»

“Io so solo che il medico su quel campo non c’era “. È la denuncia del padre di Mattia Giani , il calciatore morto all’ospedale Careggi di Firenze dopo aver acc usato un arresto cardiaco durante la ... (ilfattoquotidiano)

Castelfiorentino (Firenze), 16 aprile 2024 – Ma il medico era presente? Era a bordo campo, come dichiarato dal Lanciotto Campi? C’era ma è venuto alla partita a titolo personale e non chiamato in ... (lanazione)

Mattia Giani morto per un malore in campo, il papà: «Non c’era il medico in campo, defibrillatore non usato» - Sandro Giani presenterà una querela: «Vogliamo la verità». Il ragazzo, 26 anni, dopo un tiro si è toccato il petto e si è accasciato ...unionesarda

Fiorentina-Genoa 1-1: a Gudmundsson risponde Ikoné, la sintesi della partita - Al 42' il rigore che sblocca il match, al 54' il pareggio della Viola, che aveva avuto già un gol annullato a Belotti per fuorigioco. Un pareggio che non smuove la classifica ma permette ai toscani di ...rainews

Giocatore morto dopo malore in campo, il padre accusa: "Non c'era il medico" - "Siamo distrutti ma ora vogliamo la verità: presenteremo una querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio". Queste le parole, come pubblica oggi il Corriere della Sera, di Sandro Giani, i ...sportmediaset.mediaset