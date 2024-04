Morte di Mattia Giani | Scaramelli | “La legge non è bastata Serviva applicarla e vigilare”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 – "In qualunque circostanza muoia un figlio mancano le parole, il dolore supera ogni espressione. Il racconto dei genitori dipresenti insieme ai suoi cari al campo di calcio durante la partita di campionato dell'Eccellenza toscana lascia il segno. Non sta certo a me definire tempi e modalità di soccorso, ma constatare che il defibrillatore era presente a bordo campo, e che il suo utilizzo avrebbe potuto, forse, salvare, ragazzo di 26 anni, questo sì. Quanto accaduto in Toscana è ancora più grave se si pensa che la nostra Regione, infatti, è stata precursora rispetto al resto d'Italia sulla presenza di questo strumento salvavita negli impianti sportivi, pena la chiusura degli stessi”. Se si parla di defibrillatori e impianti sportivi il parere di Stefano, ...