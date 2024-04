Morte di Mattia Giani | l’allenatore del Castelfiorentino | Era un esempio per i giovani”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024)(Firenze), 16 aprile 2024 – Tristezza assoluta ed un enorme senso di vuoto. Sono queste le sensazioni principali che si provano in casaUnited dopo la tragedia che ha colpito il proprio calciatore, dichiarato ufficialmente morto ieri mattina dopo il malore accusato domenica pomeriggio in campo durante la gara di Eccellenza Lanciotto Capi-, ed essere arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Careggi a Firenze. "Non ci sono parole per descrivere il dolore di questi momenti perché sono cose che non ti aspettersti mai – esordisce affranto il tecnico valdelsano Nico Scardigli –. Purtroppo ci siamo accorti subito che la situazione era grave quando il nostro massaggiatore e una ragazza dagli spalti, probabilmente la fidanzata di un ...