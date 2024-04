Morte di Mattia Giani | incognita soccorsi | l’inchiesta per fare chiarezza

(Di martedì 16 aprile 2024) Castelfiorentino (Firenze), 16 aprile 2024 – Ma il medico era presente? Era a bordo campo, come dichiarato dal Lanciotto Campi? C’era ma è venuto alla partita a titolo personale e non chiamato in qualità di personale sanitario? Non c’era proprio, come dichiarato dal padre dello stesso? Sono tante le domande alle quali cercherà di dare una risposta il pm Giuseppe Ledda, che ha aperto un fascicolo di inchiesta sulladi, il calciatore di 26 anni deceduto dopo essere stato colpito da un malore in campo durante la gara d’Eccellenza contro il Lanciotto. Sandro, il padre di, ora pretende: “Siamo distrutti – ha dichiarato oggi al Corriere Fiorentino – ma ora vogliamo la verità: presenteremo una querela perché vogliamo capire ...

