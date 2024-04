(Di martedì 16 aprile 2024)– Dopo una partita di calcetto non riesce più a camminare: ivascolari del Sanriconoscono unaladi un giovane siciliano con un delicato intervento. L’uomo, 35 anni, è stato operato presso la Fondazione IRCCS Sandei Tintori diper unapatologia che ha interessato un’arteria della, la quale gli aveva causato gravi problemi alla vascolarizzazione dell’arto inferiore destro. Circa un anno prima il paziente, residente in Sicilia, durante una partita di calcetto, aveva accusato un intenso dolore alladestra, poi spontaneamente regredito ma, da allora, camminare era diventato difficile a causa dei dolori ...

Monza, rara malattia vascolare: i chirurghi del San Gerardo salvano la gamba di un 35enne - Un intenso dolore dopo la partita di calcetto, gli esami e la terribile diagnosi: malattia cistica avventiziale a carico dell’arteria poplitea. Ma ora il giovane è tornato a una vita normale ...ilgiorno

Meteo Monza e Brianza: allerta gialla per vento forte - Allerta gialla per vento forte anche per la provincia di Monza e Brianza per la giornata di martedì 16 aprile.ilcittadinomb

“Giornata delle sensibilizzazione” al Parco di Monza con sessanta volontari e la Polizia locale: decalogo per il rispetto del regolamento - "Giornata della sensibilizzazione" al Parco di Monza sul rispetto del regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale ...ilcittadinomb