Monza-Atalanta | settore ospiti già sold out E la curva organizza la trasferta in motorino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024) Bergamo. È già andato tutto esaurito anche ildell’U-Power Stadium di, dove l’giocherà domenica (21 aprile) in posticipo alle 20.45. Vuoi per la vicinanza geografica, vuoi per l’assenza di restrizioni, nel giro di 24 ore sono già stati venduti tutti i 2.587 biglietti messi a disposizione dei supporter nerazzurri. Per l’occasione laNord standosi per affrontare lacon i motorini: una tradizione che si rinnova. Già l’anno scorso centinaia di atalantini erano partiti in massa sulle due ruote alla volta dello stadio Zini di Cremona. Fuori dal Gewiss Stadium è stato appeso anche uno striscione che invita tutti i tifosi a munirsi di moto e partire.