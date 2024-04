Montesarchio Angelo Grasso è stato ritrovato a Marcianise

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 aprile 2024) Lieto fine per, il ragazzo di 31 anni scomparso a(BN), èappenavivo a(CE). Il giovane, di cui non si avevano tracce dal 14 aprile, sta bene. Al momento non sono note le motivazioni dell’allontanamento. Familiari ed amici tirano un sospiro di sollievo e si stringono attorno ad