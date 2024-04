Montervino “Il peccato mortale è che il campionato e la Champions stanno aspettando il Napoli…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 aprile 2024): ”Vedi le altre che pareggiano con Genoa e Cagliari. Dispiace perché il Napoli potrebbe non qualificarsi neanche in Europa League” Francesco, ex attaccante e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Queste le sue parole:su di un ipotetico scambio Simeone-Scamacca “Simeone-Scamacca? Sono due giocatori fortissimi. Quando il Napoli aveva preso Simeone, penso fosse più pronto per una grande squadra. Oggi per ovvi motivi il bergamasco è davanti al Cholito. Anche in una questione di prospettiva vedo meglio Scamacca. Su Osimhen Osimhen? Penso che sia tra i tre attaccanti migliori d’Europa, però la differenza che fa in questonon è detto che riesca a farla se va all’estero. Forse noi lo vediamo estremamente più ...