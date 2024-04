Montecatini | l’hotel Nizza & Suisse | “I disturbi gastrointestinali delle scolaresche non sono colpa nostra”

(Di martedì 16 aprile 2024)Terme (Pistoia), 16 aprile 2024 – «Nonstati evidenziati dalle analisi eseguite dalla Asl batteri che possano essere colpevoli di quanto accaduto ed è quindi evidente che la causa non è riconducibile allagestione». Lo scrive, in una nota, la famiglia Guelfi, proprietaria dell'hotel- un quattro stelle diTerme (Pistoia) dove in due diverse occasioni siregistrati numerosi casi dia carattere acuto perin gita che alloggiavano nello stesso albergo. Il primo episodio è avvenuto il 5 aprile scorso, quando circa 50 persone, soprattutto minorenni ma anche adulti, finirono al pronto soccorso di sei ospedali ...

In ospedale sono finiti tre studenti e due insegnanti di Salerno in gita scolastica. A inizio aprile un'altra scuola che alloggiava nello stesso hotel era stata ricoverata in vari ospedali della ... (fanpage)

Studenti e professori in ospedale dopo viaggio d’istruzione - Un viaggio d’istruzione in Toscana si trasforma in un incubo per un gruppo di studenti e docenti di Salerno, con cinque di loro ricoverati in ospedale per nausea e mal di pancia. L’hotel in cui allogg ...agro24

