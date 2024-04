Montalese | un nodo da sciogliere Infuria il dibattito sulla variante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Seppur su due piani differenti, comunale e regionale, ilsulle sorti della progettazione e l’effettiva realizzazione della" per alleggerire il traffico a Pontenuovo e Santomato continua a tenere banco con un acceso botta e risposta tra Pd e Fratelli d’Italia. Dopo l’affondo del consigliere regionale Alessandro Capecchi, è arrivata la risposta altrettanto seccata di Marco Niccolai che, oltre a ricordare procedure simili utilizzate altrove, attacca il collega d’aula a Firenze. "Siamo al paradosso – dice Niccolai – che la Regione Toscana, che ha trasferito 520mila euro per la progettazione alla Provincia che non è in grado di realizzare in quanto “dissanguata“ dal Governo, viene additata come colpevole". Fondi che "non è possibile chiedere a Firenze" anche perché, a un livello più alto e con l’esecutivo di ...