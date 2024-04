Mondo Bimbo Boutique | l’importanza della qualità nell’abbigliamento per bambini

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Il negozio di Lago Patria, in provincia di Napoli, è gestito da Eleonora Quartucci e Arianna Vriale, mamme che hanno trasformato l’attenzione per i loroin missione professionale Lago Patria (Na) 16 aprile 2024.Quando si trattamoda per i più piccoli, e dei vestiti da far loro indossare fin dai primi giorni dopo la nascita, la sicurezza e il comfort sono sempre al primo posto nella scelta dei genitori. Nulla incarna questo principio meglio dell'abbigliamento a diretto contatto con la pelle dei: ecco perché ladei tessuti diventa cruciale per garantire che i capi d'abbigliamento siano privi di allergeni e non causino irritazioni, ma che siano al contempo pratici e pronti all’uso, sia nella quotidianità che per le cerimonie. Eleonora Quartucci e Arianna Vriale, titolari di ...