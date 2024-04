Mondiale per Club 2025 | Simeone raggiunge l’Inter | ora ultimo slot

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilperinizia a comporsi. Oltre, già ampiamente qualificata, oggi si è allenata un’altra squadra: l’Atletico Madrid di. TABELLONE ? Il quadro delperinizia a definirsi. L’Atletico Madrid di, nonostante l’eliminazione dalla Champions League, si qualifica al nuovo torneo che prenderà avvio la prossima estate. Niente da fare per il Barcellona, fatale il 4-1 subito dal PSG. Doppia beffa dunque per Xavi. L’Atletico Madrid, già ampiamente qualificata dopo aver passato i gironi di Champions League. Ora manca unposto tra le squadre europee: se lo giocano Arsenal e Salisburgo. Ad oggi le squadre qualificate ...

