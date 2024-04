Mobilità | Poggi | A Ewiva soluzioni per viaggi ' elettrici' di ogni cliente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - "Noi crediamo che per il trasporto su gomma l'elettrificazione sia la soluzione per oggi come per il futuro". Lo ha sottolineato Luigi Antonio, Head of Marketing & Sales di, la Joint Venture tra Enel X e il Gruppo Volkswagen, intervenendo all'appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità' presso il Palazzo dell'Informazione.ha ricordato l'obiettivo di "sviluppare una rete ultraveloce: abbiamo raggiunto già 1150 punti in oltre 300 siti, toccando tutte le regioni e allargando la modalità di fruizione del servizio". Come- ricorda - abilitiamo oltre 70 fornitori ma abbiamo anche implementato la ricarica con pagamento diretto con carta di credito per una esperienza più tradizionale".spiega che...