Mobilità | Bettini | “Per Pirelli deve essere sicura | pulita | inclusiva ed efficiente”

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “Ladel futuro, per noi diinnanzituttoed. Il contributo delle aziende si esplica in una capacità di innovare e portare tecnologia”. Così Filippo, Sustainability Senior Advisor di, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell’Informazione. "Noi produciamo pneumatici – continua– e il pneumatico è l'evoluzione di un'invenzione che è tra le più vecchie del mondo, perché la ruota è stata inventata 3 mila anni fa ma da 100 anni è di gomma e, speriamo, continui ad esserlo anche nel prossimo futuro". Ma lo ...

