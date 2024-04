Mo | Usa | ‘Israele potrebbe colpire obiettivi al di fuori dall’Iran’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Washington, 16 apr. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che la risposta di Israele all'attacco senza precedenti dell'Iran di sabato sarà probabilmente limitata econcentrarsi suchiave al didell'Iran. Lo hanno detto alla Nbc quattro funzionari statunitensi, secondo i quali la mancanza di gravi danni causati da Teheranindurre Gerusalemme a cercare una risposta meno aggressiva.Invece didirettamente l?Iran in risposta ? cosa che, gli alleati di Israele hanno avvertito, metterebbe la regione in una spirale di guerra totale ? i funzionari dicono alla Nbc che Israelei rappresentanti dell?Iran, come le sue milizie in Siria o il gruppo terroristico Hezbollah in Libano.