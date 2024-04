Mo | Oms | ' più medicine e sostegno all' ospedale arabo Ah-Ahali di Gaza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 apr. (Adnkronos) - Con oltre 100 pazienti, l'Ah-Ahli, nel nord di, è così sovraffollato, da essere costretto a usare le panche come letti per i feriti. Lo ha affermato su X il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nei territori palestinesi occupati Richard Pepperkorn. La struttura ha urgentemente bisogno di più personale medico, in particolare di quelli specializzati in chirurgia vascolare e ricostruttiva, nonché di più farmaci e anestetici, ha affermato Pepperkorn dopo aver visitato la struttura.