Mo | Iran | ' pronti a utilizzare armi mai usate prima se Israele attaccasse'

(Di martedì 16 aprile 2024) Teheran, 16 apr. (Adnkronos) - Il Comitato per la Sicurezza Nazionale del Parlamentoiano, Abolfazl Amouei, ha dichiarato che sedovesse rispondere all'attacco di droni e missili dell', Teheran è "pronto a usare un'arma che non abbiamo mai usato". Lo ha scritto l'International. Nella stessa dichiarazione, Amouei ha affermato chedovrebbe considerare i suoi prossimi passi e "agire con saggezza".

Gli F-35, le bombe e i raid sui…" - L'Iran sembra sempre più vicino all'ingresso nel 'club del nucleare'. Lo evidenzia un articolo del Washington Post, che sottolinea come nella relazione seguita alla visita a… Leggi ...informazione

Il capo di stato maggiore israeliano: "Dall'Iran tanti missili, riceverà risposta" - Tel Aviv pronta alla risposta come rappresaglia per l'attacco di sabato notte. La lunga attesa per decidere il come e il quando di un eventuale attacco a Teheran ...ilgiornale

Gli F-35, le bombe e i raid sui reattori. I piani (già pronti) per annientare l'atomica dell'Iran - Bombardare le strutture in cui si arricchisce l'uranio e distruggere tutti laboratori in cui si progetta la bomba atomica Iraniana ...ilgiornale