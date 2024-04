Mo | Austin parla con il ministro della Difesa Gallant

(Di martedì 16 aprile 2024) Washington, 16 apr. (Adnkronos) – Ilamericano Lloyde ilisraeliano Yoavhannotosituazionesicurezza in Medio Oriente nel corso di una telefonata. Lo ha noto in un comunicato il Dipartimentoamericano.hanno discusso delle conseguenze dell’attacco iraniano di sabato contro Israele, che ha visto gli Stati Uniti, Israele e altre nazioni impegnarsi in un’operazione dicongiunta. Ilamericano ha ribadito il sostegno americano alla ...

Washington, 16 apr. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa americano Lloyd Austin e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant hanno parla to della situazione della sicurezza in Medio Oriente ... (liberoquotidiano)

MotoGp, ad Austin non c'è il lieto fine per Marquez: " Stiamo lavorando bene, ci riproveremo" - Non è un film con lieto fine quello di Marc Marquez andato in scena domenica ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, terzo round del Motomondiale ...ravennatoday

Doppietta Vinales, l'Aprilia vola a Austin: Marquez cade mentre è al comando, Bagnaia soltanto 5° - Acosta e Bastianini sul podio in una bellissima edizione del Gran Premio delle Americhe. Quarto Martin che resta leader del Mondiale, chiudendo davanti al due volte campione del mondo MotoGp ...today

Bagnaia sottotono a Austin, soltanto 5°: Vinales centra la doppietta, Marquez cade mentre è al comando - Dopo l'ottavo posto della gara sprint, Pecco resta fuori dal podio anche nella gara della domenica. Lo spagnolo dell'Aprilia vince entrambe le corse ...torinotoday